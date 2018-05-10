朝韩成两岸统一参考模式？马英九：德国模式最好

朝韩领导人金正恩与文在寅上月27日会谈，并签定《板门店宣言》，宣示终止敌对行动、战争状态。台湾前总统马英九昨天（9日）表示，乐见朝韩现在的发展，但因朝韩人民生活相差非常远，上述会谈结果要视即将到来的美国总统特朗普与金正恩的“特金会”结果而定。

据联合新闻网报道，至于将朝韩和谈作为两岸未来统一模式，马英九认为，朝韩人民生活相差非常远，交流策略由上而下，甚至是宪法状态都与台湾不同。衡诸四个分裂国家后续发展，马英九直言，“德国模式”参考价值最高。

马英九表示，他主政的2008至2016年间，两岸和平发展实况已超越过去东西德与南北韩（朝韩）格局。

据报道，马英九当天上午前往东吴大学“严家淦法学讲座”，以“从两韩到两岸：东亚分裂国家统合的新模式？”为题发表演讲。

马英九表示，全世界在二次大战后，形成四个分裂国家。其中东西德与两岸于1949分裂、南北韩于1953分裂、南北越则于1954分裂。四个国家之所以分裂，都是由共产国际造成。

马英九说，越南首先于1975年以武力统一，两德长期和解基础上于1990年和平统一。至于近来重启和谈的朝韩忽战忽和几十年，高层会谈多次，甚至获诺贝尔和平奖，但并没有具体成效。

马英九表示，中国约3000年历史，70%时间是统一的，而从分到和、从和到分，历史上“都会打一仗”。现在两岸“要比老祖先聪明”的最大挑战，就是要让两岸和平统一，这样才能可长可久。

至于“台独”，马英九说：“‘台独’既无必要，也无可能”。

马英九认为，大陆现在也不知道怎样追求统一比较好，所以想出“一国两制”。但从香港个案来看，很难评判优劣。

马英九主张，两岸现在最好先维持现状，把“九二共识”确认下来，再一步步往前推。

马英九说，目前大陆中产阶级约3至4亿人，若未来超过一半，相信中产阶级会开始对公共事务有兴趣，势必造成体制变化。

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