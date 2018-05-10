马英九：两岸非两国 从不称大陆为中国

台湾前总统马英九昨天（9日）表示，他认为两岸不是两个国家，中国大陆不是外国，“我从来不称呼大陆为中国，我会称中国大陆或大陆，绝不称中国，因为如果称中国，那我是什么呢？”

据联合新闻网报道，马英九昨天上午在东吴大学发表题为“从两韩到两岸：东亚分裂国家统合的新模式？”专题演讲，并发表上述看法。

据报道，开放提问时，一名来自大陆的东吴大学客座教授问到，马英九主张维持现状，但现状有多大可能可以维持？

马英九说，总统蔡英文竞选时，提出的大陆政策是维持现状，当时他质疑是维持前总统陈水扁或他执政时的现状？关键在有没有“九二共识”；马英九主张在九二共识基础上维持现状。现在说维持现状是没有“九二共识”的现状，不可能维持。

谈到多米尼加与台湾断交，马英九表示，他看了总统府与外交部所发声明，有点头痛，声明中质问中国当局。

马英九反问：“你质问中国当局，那你是哪一国呢？”；并指这样不对。

他表示，“中华民国”也简称中国，千万不能放弃这样的民族认同，也唯有在这种情况，将来才有谈的可能，否则很难维持现状。

马英九说，多米尼加与台湾断交，他心里有点难过。过去多明尼加与大陆贸易，台湾不会干预，只要不搞官方关系，台湾不会有意见；这样多米尼加与台湾打交道，可左右逢源。

马英九表示，以前多米尼加想和大陆建交，大陆说这样不好，会伤害台湾，“因为我们在这些有关问题上主张与大陆的相近”，使大陆不会愿意在这些议题、为邦交而伤害两岸关系，“这就是我们成功的地方”。

马英九说，他执政时主张“外交休兵”，民主进步党修理他，认为是“外交休克”。

他说：“我休兵休八年，邦交国只丢一个”，但现在不到两年丢了三个，哪一个是休克？

台湾原有20个邦交国，但多米尼加本月1日宣布与大陆建交、与台湾断交后，台湾邦交国数目降为19个。

另一方面，民进党发言人郑运鹏受访时则表示，马英九是前国家元首，对台湾面临的外交困境，竟先攻讦自家人，还附和大陆的政治原则而沾沾自喜，不顾大陆打压台湾的国际空间、无视大陆以军事力量恫吓台湾人民和区域安全，令人感到不可思议。

他说，希望马英九不要再沉溺于自己的执政记忆，继续与北京当局站在同一立场，压缩台湾人民自由选择未来的权利。

郑运鹏表示，相较马英九八年来只把目光放在两岸关系，民进党政府更用政绩证明台湾积极透过“新南向政策”，走出自己的国际经贸布局，开始展现初步成效，让台湾的海外市场不再仅限缩在大陆市场。

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