曹兴诚谈两岸 主张台湾人公投是否统一

台湾联华电子荣誉董事长曹兴诚今天（10日）说，中国大陆应提出统一条件，由台湾人通过公投方式，决定是否与大陆统一。执政党可以有“台独”等政见，但最后决定还是交给老百姓。

据联合新闻网报道，曹兴诚今早接受台北流行广播电台“POP撞新闻”节目专访表示，民进党提出的台湾前途决议文中，第一条称台湾是“主权独立国家”，任何有关独立现状的更动，必须经由台湾全体住民以公民投票方式决定。从决议文来看，民进党只要在多数老百姓同意下，其实不排斥统一。

曹兴诚指出，大陆《反分裂国家法》写明要以和平方式实现“祖国统一”，最符合台湾海峡两岸同胞的根本利益。现在和平统一方式已经有了，就是通过公投决定。此外，美国共和党、民主党党纲也都点明，两岸须以和平方式解决台海争议，且解决方式应让台湾人民同意，内容与反分裂法、台湾前途决议文不谋而合。

曹兴诚说，台湾前总统马英九也曾喊出的“一中各表”，“一个中国各自表述”来解决两岸问题。但这逻辑上就有问题，既然承认中国只有一个，当然不能容许两个政府各自表示有合法性，加上双方解读都不一样，要说能达成共识也很奇怪。

曹兴诚表示，大陆不应再执着“九二共识”等名词，现在台湾和平统一路途已经打开，大陆应提出优渥统一条件，由台湾政府举办公投征求老百姓同意，目前现行公投法不太能这样。因此，台湾政府应修法，让公投法变得更主动积极一点。

曹兴诚说：“政见竞争胜过口水战！”大陆要想办法提出让台湾人民接受的统一条件，通过公投方式决定，且只能由台湾人投票，不能让大陆民众一起参与。

他指出，就算公投没过也没关系，下次再提就好，这本来就没有次数限制。

曹兴诚曾任联华电子副总经理、总经理、董事长，现为联华电子荣誉董事长，为台湾科技界名人，2011年在新加坡政府邀请下，入籍新加坡。此外，他也是华人世界鼎鼎有名的艺术鉴赏及搜藏家。

免费试阅14天