李克强昨午同安倍会谈：共同维护东海局势稳定向好

中国国务院总理李克强当地时间昨天（9日）下午，在东京迎宾馆同日本首相安倍晋三举行会谈。

综合新华社、中通社等报道，李克强表示，中日是重要近邻和世界主要经济体，两国关系健康稳定发展，关系到双方人民的福祉，也关系到世界尤其是亚洲的和平、稳定与繁荣。

他指出，中日关系前些年经历了不少风雨，走过了一段弯路。近来日方在对华关系上释放重要积极信息，两国关系出现改善向好势头。

李克强表示，他此次访问的目的，是要同日方共同推动中日关系重回正常轨道，并希望双方相向而行，努力保持中日关系长期健康稳定发展。

李克强强调，今年是中日和平友好条约缔结40周年。条约以法律形式确认了中日联合声明的各项原则，明确提出发展两国持久的和平友好关系。

他指出，无论形势如何发展变化，双方都要恪守中日之间四个政治文件的各项原则，本着以史为鉴、面向未来的精神，维护政治基础，妥善管控矛盾分歧，共同开创两国关系未来。

李克强表示，日本政府和领导人多次表示愿正视和反省过去那段历史，希望日方以实际行动加以体现。在台湾问题上，希望日方信守承诺，坚持“一个中国”原则。

此外，双方要共同维护东海局势稳定向好的局面，使东海成为和平、合作、友好之海。从两国人民根本利益出发，坚持走和平发展道路，真正视对方发展为机遇，将互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识体现在行动中，使和平共处、世代友好始终成为中日关系的主旋律和前进方向。

李克强指出，务实合作是中日关系发展的重要引擎和支撑。中日两国经济互补性强，应进一步挖掘潜力，加强节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等重点领域合作，探讨“一带一路”合作，共同开拓第三方市场。

他说，双方已就签署本币互换协议达成原则共识。中方同意给予日方人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。双方要发扬民间友好传统，加强文化、地方、教育、体育、媒体、青年等交流，进一步做好拉近民心的工作。

安倍晋三则表示，去年以来，日中关系得到切实改善，双方重启日中经济高层对话幷实现外长互访。回顾走过的路，展望未来，日方将坚持和平发展道路，愿以李克强此访为契机，继承前辈的精神，持续改善并推进日中关系，推动将战略互惠关系落到实处，构筑更加成熟的日中关系。

安倍表示，日方愿同中国加强政治互信，保持高层往来，加强在国际和地区问题上的沟通协调。日方将按照日中联合声明的规定，仅同台湾保持民间往来。

此外，日方支持中国改革开放，愿继续推进双方重点领域合作，共同维护自由贸易体制，维护基于规则的公正、开放的多边体系，进一步扩大投资、旅游、文化、食品、减灾、海洋开发等领域交流合作。联合开展第三方市场合作。共同应对全球性挑战。

据报道，双方还就朝鲜半岛形势以及其他共同关心的国际和地区问题，深入交换了意见。

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