李克强昨晚与安倍晋三共见记者

中国国务院总理李克强当地时间昨天（9日）晚上，在东京迎宾馆与日本首相安倍晋三会谈后共同会见记者。

综合新华社、中通社等报道，李克强指出，中日关系改善和发展符合双方利益，有利于地区的和平、稳定与繁荣。今年是中日和平友好条约缔结40周年，双方要重温条约精神，巩固两国关系的政治基础，推动中日关系在和平友好合作的轨道上行稳致远。

李克强表示，双方确认恪守中日四个政治文件的各项原则，妥善处理历史、台湾等敏感问题，以实际行动体现互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识。

李克强强调，双方一致认为，既要加强政治互信，也要推进经济合作，推动创新领域合作，加强金融、节能环保、高新技术、共享经济、医疗养老等领域和地方之间合作。

此外，建立第三方市场合作机制，打造强有力的国际竞争力，促进经济合作迈上新的高度。进一步加强人文交流，拉近两国民众的心理距离。

安倍则表示，热烈欢迎李克强对日本进行正式访问。去年两国关系迎来改善的机遇，在双方共同努力下不断向好发展。

他说，自己同李克强会谈达成许多重要共识。双方同意设立海空联络机制，共同管控海上危机，使东海成为和平、合作、友好之海。日中签订社保协定也将有助于推进双方经济交流。

此外，双方就扩大投资合作、开展第三方合作、合作摄制电影等达成新的共识；这些不仅有利于两国合作的深化，也将有力促进双方人民之间的交流和相互了解。日方愿同中方共同努力，保持两国关系健康稳定发展。

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