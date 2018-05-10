台美国防论坛今登场 美多位退役将领与会

首届“台美国防产业论坛”今天（10日）于台湾高雄登场，美国陆军太平洋司令部前司令维尔亲斯基（Francis J. Wiercinski）中将，以美国军火商、立方公司（Cubic Corporation）资深副总裁身分出席与会。

自由时报电子报引述维尔亲斯基会前受访时说，此次论坛时机点“非常好”，他对于所有的合作可能性都抱持“非常开放”的态度，也希望这样的产业论坛能够持续举办。

据报道，上述论坛今天于高雄汉来饭店盛大登场，此论坛定位为台美民间企业互动交流，与会人数约300人。洛克希德－马丁、雷神公司（Raytheon）、立方、诺思罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman）、Elbit Systems of America、BAE、AMS Group、Rockwell Collins、Leonardo DRS、Orbital ATK, Inc.等多家外商，派出代表与会。

值得注意的是，美商高阶代表中不乏美国资深退役将领，例如定居夏威夷、曾任美国陆军太平洋司令部司令的维尔亲斯基，今天就以立方公司资深副总裁身分出席会议。

维尔亲斯基在美军服役约34年，中将退伍后，曾任职于军火公司洛克希德－马丁，拥有超过20年的管理经验。

维尔亲斯基今天会前受访时表示，台湾首次举办“台美国防产业论坛”，这个时机点非常好，（开这个会）“超级好的”。

维尔亲斯基个人曾抵台超过五次。他说，自己总是非常乐于访问台湾，和朋友们互动、交换意见。

维尔亲斯基也对台美合作非常乐观，并指双方产业持续合作，并试图透过互相学习做得更好，成为彼此可合作的好伙伴，“这是极佳的关系”。他表示，希望这样的会议能够持续举办。

对于台湾推荐“国舰国造”，台美是否能推进合作，维尔亲斯基说，他也希望这么做，自己乐见与所有伙伴的合作关系，并称“合作相当重要”。

他强调，这是商业，更因为“我们是好朋友且拥有良好关系”；自己对于所有的合作可能性都抱持“非常开放”的态度。

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