中国外交部：马哈迪是资深政治家 曾为中马关系发展做过重要贡献

（早报讯）中国外交部发言人耿爽今天（10日）在北京例行记者会上表示，马来西亚希望联盟（希盟）总主席马哈迪是位资深的政治家。他曾为中马关系的发展做出过重要的贡献。

对于即将上任的马来西亚政府表示，将与中方重新商谈一些项目，耿爽表示，中国和马来西亚是友好邻邦。中方高度重视同马来西亚的友好关系。

他指出，当前中马全面战略伙伴关系发展势头良好，互利合作成果丰硕，给两国和两国人民带来了实实在在的好处和利益。

耿爽表示，这值得双方共同珍惜和维护。中方相信马来西亚将继续保持稳定和发展。

此外，中方愿同马方一道，本着相互尊重，平等互利的原则，推动中马全面战略伙伴关系持续发展，进一步造福两国人民，促进地区的稳定与繁荣。

希盟首相人选马哈迪今午召开记者会时承诺，希盟正式入主布城后将履行选举诺言，重新审视马来西亚与中国的贸易协定。但他强调，希盟支持一带一路计划。

据当今大马报道，马哈迪在会上表示，希盟执政后将重新检视前任政府遗留的所有事物，包括与中国的贸易合作。他说：“对于一带一路，我们没有问题。我们只是不想看见这个区域有太多战舰。我们不想看见这个国家有可能陷入战争。不过，我们支持一带一路计划。”

马哈迪指出，希盟政府将研究马来西亚与中国的贸易协定，如有必要，希盟将与中国协商修订相关贸易条款。

马哈迪也透露，他已亲自致函中国国家主席习近平，商讨相关事务。

另据马来西亚媒体马新社报道，马哈迪预料将于今天下午5时，在国家王宫宣誓就任马来西亚第七任首相。

马国国家王宫发出通知，要求媒体为典礼做准备。

免费试阅14天