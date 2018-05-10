商务部：中俄今年全年双边贸易有望超过千亿美元

中国商务部新闻发言人高峰今天（10日）在新闻发布会上表示，中俄贸易持续较快增长的有利因素正在不断地积累，预计今年全年双边贸易将继续保持两位数增长，有望超过1000亿美元（1341.49亿新元）。

据新华社报道，据海关统计，今年前4个月中俄贸易额达到312亿美元，同比增长近30%。

高峰表示，根据商务部分析，中俄双边贸易规模迅速扩大有如下原因：一是俄罗斯经济持续企稳向好，市场需求回暖，带动1至4月份中国对俄罗斯的出口同比增长21%。

二是中国自俄进口的大宗商品量价齐升。据俄方统计，今年前4个月，俄罗斯对华管输原油出口量达到1240万吨，同比增长47%，俄罗斯已连续多个月稳居中国最大的原油供应国。

三是双方新的贸易增长点不断涌现。随着中俄两国农产品相互准入合作深入推进，今年一季度俄罗斯对华农产品出口表现非常突出，增幅达到35.3%。

此外，还得益于投资和大项目的带动。近年来，中国对俄投资和工程承包合作快速增长，能源、核能、航空航天、基础设施等领域的战略性大项目稳步推进，有力地带动了双边贸易增长。

高峰表示，下一步商务部将与俄方继续采取有力措施，优化贸易结构，提升贸易便利化水平，打造新的贸易增长点，努力巩固双边贸易快速增长的势头。

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