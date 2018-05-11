第一季度中国电影市场票房首超北美

最新数据显示，今年一季度，中国电影市场票房总收入达到202.17亿元人民币（42.58亿新元），超过北美同期的28.9亿美元（38.65亿新元），首次成为世界第一。

据《经济日报》报道，业内专家指出，中国电影市场近年来飞速发展，除了观众的观影热情越来越高之外，一方面得益于相关政策引导和法律保障。2017年施行的《中华人民共和国电影产业促进法》使电影产业成为拉动内需、促进就业、推动经济增长的重要组成部分，助推了电影产业的飞速发展。另一方面，市场主体也越发充满活力。国有、民营公司公平竞争，大、中、小、微型企业各展风采，以“互联网+”为显着特征的创新力量加快融入，为整个行业注入了强劲动能。此外，电影工业体系不断完善。中国巨幕、ALPD激光放映等自主科技创新成果得到了广泛应用，“中国多维声”还音系统、芜湖影星银幕等，为电影产业的快速发展提供了强劲的技术保障。

然而，院线电影高歌猛进的背后也存在一些隐忧。比如，在银幕数量猛增的背后，许多电影院的运营情况并不乐观。数据显示，虽然2017年银幕数量较前一年增长了21%，但观影人数却只增长了18%，票房增长的幅度也低于银幕数量的增长。华谊兄弟影院管理公司总部排片经理唐乐表示，“相关数据增幅未能达到预期，说明很多影院上座率都不高，银幕数量对观影人群的拉动力在降低。”他建议，不要为了票房而盲目追求银幕数量的增长，应该合理规划，未来把院线建设的着力点放在提升软件水平上，进而提升服务质量。

业内人士提出，中国电影需要开辟院线之外的观影渠道。工信部发布的2017年上半年通信行业运营数据显示，目前中国手机上网用户数已经突破11亿。专家认为，如果能把包括手机在内的移动设备变成电影放映的“屏幕”，那么中国的电影市场将获得几何级的增长。

目前，中国国内已经推出应用于移动智能终端、指向同步院线档期的电影放映APP“移动电影院”，它将直接提供公映期内的电影，并将收入计入整体票房系统，成为与传统院线相映照的“移动院线”。“移动电影院”运营主体北京云途时代影业科技有限公司负责人表示，希望在5年内为中国电影创造10亿块智能终端上的银幕，为中国电影做出增量。

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