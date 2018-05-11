云南金平回应“村民垃圾场挖冻肉再销售”：涉私冻肉249吨

5月10日媒体报道，每次云南当地打私部门对查处的冻品进行填埋处理后，周边村民就会进行挖掘，参与人数少则近百人，多则四、五百人，而且已经持续了2年左右。金平县人民政府新闻办今天在官网发布了以下通告指，涉私冻肉249吨，已成立专项工作组，展开调查。

通告指，媒体曝光后，金平县委、县政府连夜召开紧急会议，诚恳接受媒体监督，专题研究部署处置工作。经初步核实，2018年4月28日9时许，金平县打私办根据《云南省打击走私工作中查获无主货物暂行处理办法》等有关政策规定，协调公安、市场监督管理局、畜牧等相关职能部门参与，将4月8日至4月12日查获的涉私无主货物冻品牛肉、牛肚、鸡脚等11车共计249吨运至金平县三家垃圾处理厂作无害化填埋销毁。在此次无害化处理工作中，共出动挖机1台，水泥罐车2台，工人20余人，挖掘土方100余方。为防止盗挖盗掘，在填埋的冻品混入烧碱并使用混凝土进行覆盖填埋，埋深近5米。销毁填埋工作至28日17时许完成，为巩固处理效果，公安部门安排民警从4月28日起进行24小时全天候值守，至5月1日21时待混凝土凝固后撤离。民警撤离后附近村民撬开已凝固的混凝土，盗挖被填埋的走私冻品。

金平县已成立专项工作组，对此次涉案的相关人员及车辆迅速展开调查处理。下一步，县委、县政府对查获的走私冻品将采取更科学的无害化方式进行处理，以更严厉的措施持续加大对边境走私活动的打击力度，从源头上杜绝此类情况再次发生。

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