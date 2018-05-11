香港沙中线地盘第三次掘出炸弹 直插地更难拆

香港湾仔北沙中线地盘昨午第3次挖掘出二战时美军空投炸弹，但因炸弹垂直插在泥土，未能查看前方引爆管的损毁情况，加上天雨影响，令事件添上不能预见因素，预计拆弹时间较上两次的24至26小时更长。警方昨晚起在湾仔北设封锁范围，与对上两次相若，并呼吁该区公司的雇主与雇员商讨上班安排。

据《明报》报道，康文署昨晚宣布，受事件影响，港湾道体育馆暂停开放，直至另行通知。湾仔码头往来尖沙嘴天星码头的渡轮服务，昨晚8时起暂停服务。

港铁发言人表示，昨午4时许，工人于会议道与杜老志道交界沙中线地盘挖掘出疑似爆炸品，遂报警，承建商亦立即将所有工人撤离及封闭现场。

美制重千磅 碎片可射800米范围

爆炸品处理课高级炸弹处理主任周锡健说，掘出的为美制ANM65空投炸弹，重约1000磅，若发生爆炸，其气流可冲击100米范围的物件，碎片可至800米范围，炸弹类型与上两次所发现的相同。

周说今次炸弹被发现时是直立式插入泥土，只露出尾部，经初步观察，后方引爆器已裂开损毁，前方仍埋于泥土，未能看清损毁情况，需小心挖开泥土，查看前方损毁情况，料要花更长时间拆弹；初步相信会使用上两次的拆除方式，即以水磨砂在弹身切割，再以低温燃烧炸药。另因天雨会影响泥土流失，挖掘时需堆放大量“沙包”、“水包”作固定，一旦爆炸可将其威力减至最低。

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