谈两岸一家亲道歉说 柯文哲：我没有变

在蓝绿皆不讨好情况下，台北市长柯文哲日前为“两岸一家亲”说法道歉后，遭中间选民质疑失去白色价值。柯今天上午则强调“我还是没有变”。对于两岸一家亲道歉说，柯文哲也声明，降低两岸紧张还是要努力的方向，在台湾与中国交流频繁的状态下，他的基调没有变。

据《自由时报》报道，柯文哲过去在出席各公开场合或演讲期间，总会将“两岸一家亲”说法挂在嘴边，陆续引起反弹后，柯日前为该说法致歉，依然饱受非议。

柯文哲表示，他还是觉得奇怪，“你如果怎么都不爽，我就说‘歹势’”，这是很正常的话，也是一种情绪的抚慰，以闽南话来说，他怎么想都觉得这很自然。对于引起基层里长不满，柯说，怎么做都会有人不满意，那也没办法。

至于遭中间选民认为失去白色价值。柯文哲回应，他觉得很奇怪，他还是没有变，只是台湾这个社会真的太严重，蓝绿对抗造成整个社会被绑架了。媒体追问，未来是否附和“无色觉醒”？柯则说，他有估算过，台湾真正有强烈政党意识的人，加起来不到5％。

媒体询问，为两岸一家亲说法道歉到现在，自认为与民进党之间情势有何改变？值不值得？柯文哲回应，这（指道歉）只是说明，依他以前在台大当医生的个性，哪有需要去跟人解释什么，只是副市长陈景峻跟他说，“如果能够说明（指两岸一家亲说法），能够误会少一点不是很好？”他才同意去说明，只是想看经过一个说明后，能不能减少误会。

媒体再问，所以单就“两岸一家亲”这个论调，到底有没有要道歉？柯文哲解释， 降低两岸的紧张、减少冲突的危险，这还是要努力的，台湾与中国之间，中国占台湾外贸40％这也是事实，他还特别查一下，发现中国配偶有37万人，在这种交流频繁的状态下，避免僵局或减少越走越僵局面，本来就是基调，并没有改变。

媒体接着追问，还敢说出“两岸一家亲”这5个字吗？柯文哲也说，这就是他对台湾社会很不习惯的地方，他是外科医生注重的是实质成果，“为什么你们那么注重名词什么的，像北市府副秘书长李文英，就很不喜欢这句话，我就跟她说，不然妳喜欢听什么，我讲给妳听好了。”

免费试阅14天