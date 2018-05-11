大陆空军双向绕飞台湾岛巡航　苏-35首飞巴士海峡

中国大陆空军新闻发言人5月11日在华南某机场发布消息，空军于11日组织东部、南部战区空军协同行动，出动轰炸机、侦察机双向绕飞台湾岛巡航。苏-35战机首次与轰-6K战机编队飞越巴士海峡，实现了绕岛巡航模式的新突破，彰显了空军体系作战能力的新提升。

据空军发布消息，这次绕飞台岛巡航，大陆空军创新兵力使用方式方法，组织两个战区空军协同实施。多架轰-6K战机分别从台岛南北两端同时双向飞行，空警-2000预警机和苏-35、歼-11等战机，前出巴士海峡、宫古海峡区域实施指挥控制和伴随掩护，预警侦察、轰炸突击、支援掩护一体行动，构建起海上空中作战力量体系。

发言人说，空军苏-35战机首次与轰-6K战机编队飞越巴士海峡，见证了空军新型战机在海上方向实战化训练中不断飞出新航迹，提升了机动能力，检验了实战能力。在前出西太、绕岛巡航的机群中，新型战机将不断展翅大洋。

空军新闻发言人申进科大校表示，空军各级指战员牢记新时代使命任务，提升新时代打赢能力，捍卫新时代空天安全。空军还要按照既定计划，继续组织多型战机绕飞台岛巡航。空军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。

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