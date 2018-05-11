联想没给中方企业主导的5G方案投票?联想回应是造谣

近日，网络上有传言称，在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想集团针对5G标准的Polar短码方案投票(该方案由中国企业主导)做出了弃权，即联想带着收购的摩托罗拉一起站队了高通，而没有支持中国企业华为，最终导致华为以微弱优势输了。

据《新京报》报道，联想针对此事发布声明，联想称在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票(该方案由中国移动、华为等中国企业主导)，包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

联想谴责任何造谣行为，也吁请大家切勿相信谣言。一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发而继续努力。

3GPP(Third Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划)是一个成立于1998年12月的标准化组织，目前其成员包括欧洲的ETSI(欧洲电信标准化委员会);日本的ARIB(无线行业企业协会)和TTC(电信技术委员会);中国的CCSA(中国通信标准化协会);韩国的TTA(电信技术协会);北美的ATIS(世界无线通讯解决方案联盟)。各个国家和企业主导的方案想列入5G标准，需要组织内成员表决通过。

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