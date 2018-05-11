两岸现况是动态的 学者：维持冷和已经不容易

台湾淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳今指出，北京政府自民进党上台后不断在外交、国防与经贸上，采取单边作为、片面改变现况，台湾政府应思考如何采取有效积极作法因应；台湾智库谘询委员董立文则说，台湾总统蔡英文上任后，面对内外交迫的情势，民进党政府还能在两岸关系上维持冷和，“这就是蔡英文最大的功劳”。

据《自由时报》报道，台湾总统蔡英文上任即将届满两周年，两岸政经研究学会今以“谁在阻挠两岸关系的和平发展？”为题举办座谈会，邀请民进党立委刘世芳与多位学者就当前的两岸关系与国际局势进行对谈。

张五岳分析时指出，台湾应善加利用自由民主普世价值的优势，让中国大陆民众正面看待两岸关系、更加了解台湾的价值，两岸在政治上可以有分歧，但人民间不该有太多仇恨对立，否则两岸关系当然会被负面看待。

张五岳也认为，在中国大陆单方面以军舰绕台、透过战机航母巡岛施压的情况下，两岸的外在与内在现况都不断被中国大陆片面改变，政府应思考如何更积极应对。

台湾智库谘询委员董立文则认为，两岸的“现况”是动态的，只要台湾能维持不被中国大陆统一，就可以算是“维持现状”；董立文说，民进党政府在内外情势交迫的情势下，还能全力稳定两岸关系，在台湾内部进行改革，维持经济成长，是非常不容易的成就。

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