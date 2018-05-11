“汶川十年脱贫工作调研报告”：数字经济助力脱贫

在四川省扶贫和移民工作局指导下，四川大学商学院、封面新闻、蚂蚁金服研究院以汶川灾区十年来的脱贫工作为研究样本，于11日在北京发布了中国首份系统探究数字经济如何助力全面脱贫工作的调研报告。

据中新社报道，该报告名为《数字经济红利下的脱贫攻坚战》，选取“5·12”汶川特大地震重震区（汶川、北川、青川）作为调研分析的样本对象。

报告显示，汶川、青川、北川三个地震重灾区的平均贫困发生率已由2011年的25.24%降至2017年底的3.42%，同全国平均水平3.1%接近。随着互联网公司的进入，电子商务、非现金支付、数字化理财、数字小额信贷等数字经济产业在震区兴起，手机变为基础设施，“网路”成了脱贫的致富路。

报告调查组组长、四川省脱贫攻坚第三方评估专家梁学栋认为，从汶川灾区的样本来看，数字经济在很多贫困地区的发展主要涵盖三个阶段。

一是起步阶段，随着互联网普惠加快，农村信息及物料基础设施逐步搭建，电商开始出现；二是电商崛起阶段，主要特征包括农村电商爆发，各地开始形成一批农村电商产业港；三是数字经济普惠阶段，与之伴随的是移动互联网时代的到来，数字经济开始参与精准扶贫，数字普惠金融开始进入发展期。

报告以电子商务为例指出，电商在拓宽农产品销售渠道、帮助弱势群体创业就业、产业扶贫方面正在发挥不可替代的作用，电商交易额与贫困发生率明显负相关。

从北川县数据来看，当地电商交易规模从2015年的55.01亿元（人民币，下同，11.59亿新元）增加到2017年的130亿元的同时，贫困发生率从12.3%降到了4.66%，电商精准脱贫的牵引作用明显。

蚂蚁金服董事长井贤栋表示，数字经济已成全面脱贫重要推手。预计在未来3年内，随着数字化和人民的生活密切交织，更多人将享受数字红利。

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