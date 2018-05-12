美国批“奥威尔式胡扯” 大陆驻美大使：不评论“愚蠢”言论

针对白宫以“奥威尔式胡扯”谴责中国大陆对美国航空业者的威胁，中国驻美大使崔天凯昨天（11日）表示，任何在中国大陆营运的外国公司都应该尊重并遵守中国大陆法律，他不想对任何人的“愚蠢言论”发表评论。

中国大陆民航局4月底致函美航和美联航等航空公司，要求这些航空公司遵守中国大陆法律，改变网站与文宣对台湾、香港、澳门的标示。白宫随后在5月初发布声明表示，反对大陆试图强迫私营企业使用特定政治性语言，迫使美国企业接受中国共产党的政治正确，称大陆的要求是“奥威尔式胡扯”。

据联合新闻网报道，崔天凯昨天出席华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS） 美中关系40年的论坛，会后媒体问及白宫日前批评大陆强制美航空公司一事，大陆是否还是一个友好的商业国家，崔天凯说，“任何在中国大陆营运的外国公司都应该尊重并遵守中国法律，这是国际商定的原则。我不想评论任何人的愚蠢言论。”

媒体询问，那么，陆方对白宫以“奥威尔式胡扯”形容陆方，是否有向美方进行交涉？崔天凯反问道，“我想问你们媒体同事们，你们对白宫发言人评价如何？”

若美国航空公司在中国大陆要求改善的期限前，仍未做出改变，中国大陆会有什么样的行动，崔天凯说，“你去问民航局吧”。

崔天凯离开CSIS前，记者再追问，中国大陆释出的讯息是否为现在做生意得先谈政治？崔天凯回应，“企业有自己的规则要遵循，好吗？”

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