中国政协前委员吴立胜贿赂联合国要员被判监四年

中国政协前委员吴立胜在美国纽约被控贿赂联合国要员，以图获取他们支持在澳门兴建联合国会议中心，去年被判罪成。纽约曼哈顿联邦法院周五（11日）判处、澳门房地产商人吴立胜监禁四年，另罚款100万元（美元，下同，133万新元），支付联合国律师费30万2000元，并没收与他犯案所动用资产金额相若的150万元。

法官准许吴立胜仍以5000万元保释，24小时软禁于曼哈顿寓所，直至7月10日向监狱报到；吴立胜代表律师表示会就判刑上诉。与妻子潘暖荷离开法庭时，吴立胜神情轻鬆，保持微笑，但其妻就一直紧皱眉头。两人没有回答东网记者的提问，就上车离开。

吴立胜的妻子在庭上听到丈夫的判刑后哭成泪人；吴立胜则没有流泪，但边听判刑边紧张地手震。

宣判前，69岁的吴立胜在庭上用广东话求情，表示深感后悔，为自己行为负责，指当时真心相信会议中心能造福澳门。他又指，自己的太太已66岁，陪他渡过了风风雨雨，是以想在她的晚年尽丈夫责任，自己也很挂念家人和孙儿。

吴立胜亦提到，被捕以至定罪后，不断被债权人追债，虽然儿女有才干，但亦很担心他们“搞不定”，因为他们以前“不用负责任”。吴立胜又称，很多长期追随他的员工都很信任他，所以怕会影响这些员工的生计；而吴立胜在保释期间，每日都花几小时去稳定自己的生意。最后，吴立胜说求情不只是为自己，亦为家人及公司；他为自己的行为对家人、朋友、员工带来痛苦深感后悔，发誓不会重犯，故希望获从轻发落；他的唯一希望是回家，不是等到自己的骨灰回家。

控方则在庭上指出，吴立胜很富有亦很有势力，他知道自己的所作所为，损害联合国声誉，是故控判刑应具阻吓力。辩方求情时则讲述吴立胜由非常贫穷到成为富翁的事迹，赞扬他是个有心人，会捐钱给内地，又捐钱建桥起路，而且对家人和员工都很好。吴立胜年届69岁及不谙英语，亦成为辩方的求情理由。

候判期间吴立胜一直留在住所软禁，检控官今年3月要求法官重判吴逾六年监禁，并寻求200万元罚款；吴立胜的代表律师今年2月则要求法官判处的刑期，与吴立胜已被扣押的时间相同，以让他可当庭释放回国。法官在周五判刑时指，他收到很多来自吴立胜家人及朋友的求情信，加上考虑到他的年纪，最终判处吴立胜四年监禁。

曼哈顿联邦法院去年7月裁定吴立胜行贿、串谋和洗钱等共六项罪名成立。吴立胜在2015年于纽约被捕，控方指他从2010年到2015年，向两名驻联合国代表行贿超过170万元，以支持其在澳门建立联合国会议中心项目。

案中被指收贿的联合国大会前主席阿什及多米尼加驻联合国前副代表洛伦佐，亦被检控。其中阿什于2016年6月在家中意外身亡，终年61岁；洛伦佐则转为污点证人指证吴立胜。洛伦佐供称吴立胜每月给他高达5万元，以助吴立胜推动澳门联合国会议中心项目；吴立胜于2009年尾同意让毫无传媒经验的洛伦佐出任属下的《南南新闻》总裁。

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