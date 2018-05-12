美国将对中国商品增收关税问题举行公开听证会

在中美两国政府继续为防止贸易战发生进行对话时，美国将举行公开听证会，以听取关于总统特朗普计划对500亿元（美元，下同，668亿新遇难）的中国商品增收关税的公众证词和意见。

据美国之音报道，美国贸易代表办公室称，听证会将在5月15日至17日进行，给大约130个公司和行业组织机会，分享他们对增收关税计划将产生影响的看法。

听证会是对超过1300种中国生产的产品增收关税以惩罚中国盗窃知识产权和不公平贸易行为过程的一部分。

根据美国贸易代表办公室的要求，希望在听证会上作证的团体需在昨天（11日）前提交对增收关税的书面证词和看法。听证会之后，相关团体必须在5月22日前提交庭后阶段的反驳证词。

包括美国钢铁集团、百思买和惠普在内的公司以及一些游说团体已经提出下周在华盛顿举行的听证会上作证的请求。

按程序，在5月22日公众意见征询期结束后，美国政府可以开始增收关税。

对美中贸易战的担忧不断发酵。美国总统特朗普下令要求考虑对另外价值1000亿元的中国商品增收关税。与此同时，中国声称将对价值对等的美国产品增税。

负责经济的中国副总理刘鹤最早下周将抵达华盛顿进行贸易对话。

中国商务部发言人周四称，中国敦促美国撤回贸易威胁。

美国贸易代表团上周在北京与中国贸易代表团进行磋商后，美国商务部长罗斯说，中国展现了接受白宫某些要求的姿态。他在接受CNBC采访时说，中国同意减少贸易逆差的概念，但问题是减少多少，如何减少。

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