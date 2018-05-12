空姐遇害案：警方搜捕嫌疑人 滴滴顺风车停业一周

中国空姐深夜搭乘滴滴顺风车遇害一案引发各方关注，昨天（11日）郑州运管部门约谈了滴滴，滴滴顺风车平台业务将在全国范围内停业整改一周。目前，警方调集的专业人士正在嫌犯弃车跳河处打捞搜索。

本月6日凌晨，一名山东籍空姐在河南郑州航空港区搭乘滴滴顺风车过程中遇害。郑州警方表示，顺风车司机有重大作案嫌疑，并全城通缉。

据中新社报道，滴滴出行发表声明，为这名女乘客遇害事件公开道歉，表示该公司“负有不可推卸的责任”。

郑州交运委及郑州客运管理处昨天成立专门调查组进驻滴滴郑州分公司，并向其下发责令整改通知书，要求其立即停止顺风车业务，同时积极配合公安机关侦办案件，做好受害人家属的抚慰工作。

滴滴随后公布的自查整改措施中称，自5月12日零点起，滴滴顺风车业务在全国范围内下线，停业自查整改一周。

根据警方透露的细节，27岁的网约车司机刘某华，系郑州航空港区人。他作案后弃车跳河，跳进南水北调中线干渠内。

郑州警方调集专业人员昨天在南水北调中线干渠中搜捕犯罪嫌疑人。警方同日还表示，网上流传的“杀害网约车乘客嫌疑人刘某华已被抓获”等相关视频图片均为不实信息。

另据当地媒体披露，刘某华是家中独子，有过短暂婚姻。他在家附近的富士康打过工，后来辞职做了网约车司机。

免费试阅14天