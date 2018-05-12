中国短道速滑队再出发 这次还请韩国外教

在平昌冬奥会遭遇争议判罚后，中国短道速滑队在新奥运周期的前进方向牵动人心。

据《北京青年报》报道，留任的中国短道速滑主教练李琰昨天（11日）在国家队开练动员会上，公布了全新的国家队架构、队员阵容和教练团队。

新的中国短道速滑队借鉴了中国女排和男篮的经验，不仅组建了庞大的教练保障团队，还扩充了更具竞争性的队员阵容。短道名将周洋也有可能穿上大道速滑冰鞋，尝试兼项。

队员分成三组保持良性竞争

新一届短道速滑国家队之所以牵动人心，除了2022年北京冬奥会将主场作战的因素，还有短道队近期表现低迷，以至于有了李琰不会继续带队的传闻。

李琰昨天对于这些问题都没有回避。

从新的国家队架构来看，改革的力度不小。其中最明显的变化是，国家队被分成了三个组，一组包括武大靖、任子威、李靳宇、曲春雨等冬奥会选手，也有李璇、张楚桐、贾海东、于松楠等新人。

二组包括范可新、韩天宇等名将及年轻队员。两届冬奥会金牌得主周洋则在三组，这一组有5名女将和10名男队员，以兼项大道速滑的队员为主。

对于这样的分组模式，李琰坦言是为了保持队内良性竞争。她说：“一组和二组都有老将和年轻队员，这样搭配是希望老队员成为榜样，把经验传递给年轻队员。国家队会同时根据训练和比赛的情况进行人员调整，采取动态管理模式，保持良性竞争。”

李琰表示，她的目标是给全队创造去追逐梦想和目标的条件。

“什么是梦想？就是你只有做梦才敢想的目标。但你一定要敢于去想，去努力。梦想对成年人来说是一个很难的东西，但人真的是要有梦想的。现在我们队里的情况不太乐观，但是正是因为你有这种愿望，这种想法，才能去坚持，才能去把事情做好，战胜困难。我的目标，就是帮助所有人解决他们的问题，这就是我的梦想。”她说。

沈石溪教练在中国队“上岗”

昨天，李琰将两位韩国教练请上了主席台。据她介绍，这两位韩国外教还没正式签合同就已到岗了，“我认为这种敬业精神，是对我们的支持和鼓舞。”两位韩国教练中有一位曾带过韩国名将沈石溪。

目前中国队庞大的教练团队包括五名外籍教练和中方教练杨占宇，还有七名助理教练，以及外籍体能教练、体能康复师、器材教练各两人。

此外，李琰还借鉴中国女排对运动恢复极为重视的理念，搭建了完备的保障体系。队医组和保障组由四名医生、两名按摩师，以及运动训练生理生化检测、运动营养和技术数据分析方面的专家组成。教练组、队医组和保障组的工作人员将实行动态管理，共同为一、二、三组以及天才少年组的运动员服务。

老队员有压力，周洋尝试兼项

在目前的中国短道速滑队中，最受关注的队员当属平昌冬奥会金牌得主武大靖。

近期刚录制完“跑男”的武大靖说，录节目比训练累多了。从韩国回国的一个月中，武大靖基本是两天去一个城市，马不停蹄地参加各种活动。他感慨道：“参加这些活动、节目对我来说都是全新的体验，但我的本职身份还是运动员。”

范可新和韩天宇在假期中都陪伴家人度过了难得的悠闲时光。但新一届国家队的分组，让二人有了紧迫感。范可新表示对于这一分组细节并不很清楚，韩天宇则坦言，来国家队六年，都是在一队度过的，所以新的分组也算是对自己的一种激励。

前冬奥冠军周洋这次被分在三组，这个组将尝试兼项大道速度滑冰。周洋表示，这是她主动提出的想法，也是和李琰商量过的结果，“之前我还没有穿过大道的冰刀，现在正处于尝试的阶段。如果不行的话还是要回到短道。”

周洋强调，兼项大道速滑目前还是一个初步的打算，并非最终决定。

此外，短道速滑队还引入了“天才少年组”进入“大国家队”。该组23名运动员是从全国200多名小选手中层层选拔出的优秀人才。

李琰表示，未来四年，这种国家队运动员“3+1”配置将是常态，天才组将长期设立，并实行末位淘汰制。昨天的动员会后，中国短道速滑队即开赴石家庄进行封闭训练。

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