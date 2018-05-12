富士康证实大陆证监会核准FII首发

中国大陆证监会微信昨天深夜发出讯息核准富士康工业互联网股份有限公司（FII）的首次公开募股（IPO），富士康集团今天证实这项消息。市场预估最快FII会在5月底到6月初在上海证券交易所挂牌。

富士康今天向中央社证实中国大陆证监会这则微信消息。微信显示，“我会按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。“

富士康工业互联网股份有限公司IPO上市后，鸿海集团仍持有其股权约85%。

鸿海于今年1月31日召开股东临时会，讨论通过子公司富士康工业互联网在中国大陆上市案。2月1日富士康工业互联网股份有限公司向上海证券交易所申请送件海外证券市场挂牌交易。

中国大陆证券监督管理委员会在3月8日晚间公告，第十七届发行审核委员会2018年第41次发审委会议开会，富士康工业互联网股份有限公司（首发）获通过，期间过程只有36天。

至于在挂牌价部分，市场消息人士推测，富士康工业互联网股份有限公司上市发行价，每股可能落在13.8元（人民币，下同，2.9新元）区间。

根据富士康工业互联网股份有限公司说明书内容，富士康工业互联网发起人是福匠科技的全体股东，包括机器人控股和中国大陆深圳鸿富锦。富士康工业互联网以福匠科技整体变更为股份有限公司的方式设立。

去年度富士康工业互联网营收3545.43亿元，比2016年2727.12亿元成长30%，去年归属母公司业主淨利158.67亿元，较2016年143.65亿元成长10.45%。

从客户端来看，说明书揭露，富士康工业互联网的主要客户（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、华为（Huawei）、联想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前五大客户营收占比约占整体营收七成多。

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