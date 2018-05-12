俄专家：中国轰20或在2025年量产

据俄罗斯卫星网昨天（11日）刊文表示，近日中国通过宣传片首次向公众展示了疑似新款远程轰炸机的视频，有媒体认为这架飞机的性能超过美国B-2隐形战略轰炸机。俄方军事专家瓦西里·卡申受访时表示，此次曝光的轰20设计十分复杂，是一款能够进行洲际打击的型号，为了创建全方位的三位一体核打击能力，以参与制衡大国的核威慑。

俄媒表示，中国在上世纪末期就传出开发新型轰炸机的传闻，但如今中国最先进的轰炸机仍是以图16为基础升级的轰6K，而各种版本轰-6机型迄今还在飞行。轰6K几乎是一款全新的飞机，拥有更为完善的机身装备新式航空电子和武器，但其设计基础没有变化。

对中国而言，“从零”设计全新战略轰炸机，但并不放弃国外已经成熟的设计方案是相当不错的实践。有关该设计不断出现的各种传闻，说明最近一些年里项目已经大大向前推进。有传闻称轰20的样机将开始测试，但测试或将持续很长时间，也许同时还将测试类似俄罗斯X-101的新版巡航导弹。

俄方专家表示，轰20可能将在2025年开始小批量生产并开始列装，西安飞机工业集团面临扩大生产能力的问题。主要压力在于生产新型轰-6轰炸机、新型运-20运输机和其他一些肩负的任务。

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