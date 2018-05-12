台教育部查管案列机密且保密十年？法界批滥权

台大校长遴选争议，教育部强调台大校长一职攸关重大公共利益，但教育部发给台大的公文书及两次跨部会谘询小组会议纪录，却都列“密件”。法界批评，教育部是滥用行政裁量权，搞黑箱作业，意图一手遮天，不必接受外面的检验。

据联合新闻网报道，律师叶庆元表示，他曾任台北市法规会主委，原则上政府资讯都要公开，例外才要保密，很明显教育部是违反政府资讯公开法。

叶庆元指出，政府机关核定机密文件时，有一定的规范，不是你想列机密就列机密，不能滥用，台大校长遴选事件已是众所皆知的事件，没道理保密期长达10年。

一位不愿具名的公法学者表示，教育部显然滥用行政程序的保密机制，来避免曝光，因为怕见光死，摊在阳光底下，大家都会知道教育部有没有违法、有没有不当。

这位学者指出，西方国家有资讯公开保护官，可以决定资讯该公开或保密，等于是“资讯监察使”一样；台湾却由机关首长认定，本来应该公开的资讯却列机密，以掩护它的违法不当行为，搞黑箱作业。

这位公法学者指出，大法官689号解释提到，跟公共利益有关、可受公评事项，应该揭露不可列机密，那个解释文虽是针对隐私权，但道理可以适用，公务上不该保密而保密，这是妨碍公众的监督权利，也违法侵害到国民的知悉权利及媒体的监督权。

他指出，教育部发给台大的公文解密期长达10年，这是可受公评的事，有必要保密那么久吗?如果是光明正大而且合法，就不必保密；保密就是“此地无银三百两”，政府机关滥用权力时就这样搞，并违反政府资讯公开法，监察院应该出面纠正。

依据国家机密保护法规定，“机密”文件 适用于“洩漏后足以使国家安全或利益遭受损害之事项”，且国家机密之核定，“应于必要之最小范围内为之”。

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