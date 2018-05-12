粉丝喊再选总统 马英九：不要让名嘴听到 不然他们会骂你

台湾前总统马英九日前探望大病痊癒的爱心菜贩陈树菊，过程中陈树菊一句“不少人希望马英九再出来选总统”，却引发名嘴与网友围剿。马英九今天出席母亲节活动前受访时表示，陈树菊只是转达她高雄朋友意见，也不是她个人意见，非常为她抱屈。

据联合新闻网报道，马英九认为，不能因为陈树菊只是转达朋友一句意见，就让做这么多公益事业的一位老太太受到名嘴挞伐。

有趣的是，上午母亲节活动结束，马英九要上车离开前，有民众也在一旁大喊要马九再选总统。马英九则逗趣提醒，“你不要让名嘴听到，不然他们会在电视上骂你。”

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