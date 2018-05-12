中兴通讯遭美断炊 去年付211家美商近30亿元

美国商务部禁止美国供应商向中国电信设备大厂中兴通讯出货后，中兴通讯本月暂停主要营运。公司高层今天说，他们去年付给211家美方供应商至少23亿元（美元，下同，30亿新元）。

据路透社报道，中兴通讯高层表示，该公司付给高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、英特尔（Intel）、德州仪器（Texas Instruments）四家公司各1亿美元以上。中兴通讯是全球最大电信设备製造商之一，仰赖高通与英特尔等美国公司的零组件。

中兴通讯去年3月因向伊朗、朝鲜出口美国科技违反制裁决议，被罚款近9亿美元。今年4月，美国商务部认为中兴通讯违反去年达成的和解条款，下令禁止美国企业向该公司供货七年，以致中兴通讯本月稍早暂停主要营运。

据知情人士指出，中兴通讯于5月1日正式向美国商务部提出暂缓执行禁令的申请，目前仍没下文。

据估计，中兴通讯设备使用的零组件，有25%到30%是美国企业提供，这些设备包括智慧型手机和打造电信网路的工具。

据分析师指出，美方禁令阻止中兴通讯使用部分高通处理器，以及含谷歌行动服务（Google Mobile Services）软体的安卓（Android）装置。

中兴通讯去年付给对方约1亿美元的其他美方供应商，还包括晶片製造商赛灵思（Xilinx）、光纤元件商（Acacia Communications），以及记忆体晶片商晟碟（Sandisk）。

美方禁令也影响中兴通讯服务，例如维修基础设施。这名不具名高层表示，中兴通讯服务印度1亿用户、印度尼西亚3亿用户、意大利2900万用户。

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