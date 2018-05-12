滴滴回应"空姐遇害案"：会对家属进行赔偿

近日，“空姐深夜乘坐顺风车遇害案”持续引起关注。遇害空姐父亲告诉《北京青年报》记者，将追究顺风车公司滴滴的责任。对此，滴滴平台回应北青报记者称，一定会对遇害家属进行赔偿。滴滴表示，在所有的安全事故（包括交通事故和刑事案件）中，不管是法律规定的赔偿还是没有法律规定的人道主义援助，这都是滴滴的安全赔付机制。

滴滴称，案件发生之后，滴滴的专项工作组一直在协助警方破案，并赶赴郑州和家属做了初步的沟通。接下来也会进一步倾听家属的意见和诉求，尽最大诚意推进后续赔偿和援助工作。

今天上午，北青报记者从遇害空姐李某珠父亲了解到，他们在当天清早得知犯罪嫌疑人尸体被发现，几位亲朋随后前去打捞现场查看，李先生没去，“我不敢去现场，太恨这个凶手了，现在知道他已经死了，从内心里来说，很遗憾他没有能够得到法律的严惩，下一步，我要追究顺风车公司的责任。”

在本案中，虽然无法追究犯罪嫌疑人的刑事责任，但是民事赔偿责任不能免除。依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第164条之规定，被害人的家属可以另行提起民事诉讼，因滴滴司机的犯罪行为造成被害人死亡，还应当赔偿丧葬费、死亡赔偿金等。根据中国《民事诉讼法》的规定，上述赔偿项目应由犯罪嫌疑人遗产进行赔偿。

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