汶川地震定为“感恩日”遭抨击 网民：丧事当喜事办是中国特色？

10年前的汶川大地震造成近七万人死亡，汶川县政府日前宣布由今年起，将每年5月12日命名为“感恩日”，以彰显灾民获得“大爱”及“涌泉之恩”，随即惹来内地网民抨击，形容是“丧事喜办”，“正常人都知道，这天大地震死了好几万人，你给命名为感恩日！”

2008年5月12日发生的汶川大地震，震央位于汶川县映秀镇附近，除吉林、黑龙江、新疆外的大半个中国及亚洲多个国家和地区均震感。大地震共造成近七万人死亡，3.7万多人受伤，1.7万多人失踪，包括数千名中小学生。地震后，汶川多所学校校舍坍塌，惹来大众对豆腐渣工程的关注，而且灾后募捐的捐款去向至今仍成谜。

不过，据《星岛日报》报道，汶川县政府为表达对“从抗震救灾到灾后重建和震区振兴”中“国家和社会”的“大爱”，“让爱的泉涌奔流不息”，决定将5月12日定为汶川“感恩日”，于是惹来大批网民不满。有网民指，多年来捐款去向未明，命为“感恩日”是讽刺“让那些大发国难财的贪官们，好好感恩下”。

另有网民在微博留言，“感什么恩？感谁的恩？……谁修的豆腐渣工程？谁批的。”也有网友说，“丧事当喜事办是我们党的特色，任何一次自然灾害后，无一不是宣传『社会主义制度优越性』”，另有人斥，“叫纪念日不行？挂在嘴边的感恩是最虚伪的感恩”。

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