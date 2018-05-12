512川震感恩日 见证者：没有真相何来感恩？

今天是汶川大地震10周年，中国大陆四川省汶川县政府将5月12日定为“汶川感恩日”。但汶川地震见证者、目前流亡美国的中国独立导演杨雨批评，“没有真相，何来感恩？”

美国自由亚洲电台中文网昨天（11日）引述杨雨电邮时表示，汶川地震10年了，中国政府如果真的有意愿要调查学校大面积垮塌的事情，早就调查完了。中国政府根本没有意愿来做这个事情，民间如果有人来做这个调查，就会被判刑。

杨雨指出，当年他曾采访过的遇难学生家长，因坚持上访和上诉，长期被地方官员监控；当地官员还对那些家长说，“接受海外媒体采访，就是恐怖分子。”

他也提到，当年和成都独立作家谭作人、独立纪录片导演艾晓明前往灾区从事震灾调查。如今自己长期生活在美国，谭作人因写作地震学校调查报告，被中国政府判刑五年；艾晓明则被剥夺出境权，至今不能到海外参加学术交流活动。

杨雨指出，遇难学生家长也明白，政府不想调查学校垮塌的事情，甚至同意不上访、不上诉，只要当地相关官员或教育部门有个道歉都可以。可是，中国政府连遇难学生家长的这个诉求都不同意。

他表示，作为一名中国合法公民，面对这样的现状，在公共层面可以留下一份记忆，不论是文字、影音，对中国政府的行政不作为和行政乱作为，提出历史控诉，让全球有良知的人看到，中国政府是如何对待自己的国民。

对于官方一连串“纪念活动”，杨雨表示，“没有真相，何来感恩？盛典的表演就让他表演去吧，没有一个人能够永远站在舞台上欺骗所有的观众。无论海内外，清醒的人已经很多了。”

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