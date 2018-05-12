“空姐遇害案”嫌疑人父亲：我想替儿子给人家磕头

今天上午，引发关注的“空姐遇害案”告破。警方通报嫌疑人刘某华尸体被打捞上来并得到确认后，《天津日报》记者第一时间独家采访到刘某华父亲刘国军。

刘国军瘫坐在他工作的工地上，哭肿了眼睛。今天一早，他接到警方电话，民警询问刘某华身上是否有纹身，起初他表示不确定，后来才想起来，儿子后背有纹身。当时，他不知道警方为什么问这个问题，甚至不懂为什么警方突然联系他。让记者感到惊讶的，他第一时间知道刘某华尸体被找到的消息竟是从津云新闻记者口中得知。

对于一个父亲来说，这无疑是晴天霹雳，无论儿子曾做过什么。

“他毕竟是我的亲孩儿，真是没办法。他平常也会打我，一言不合就把3000元（人民币，下同，632新元）的手机摔了，把玻璃砸了。”刘国军用粗糙的双手揉了揉哭红的眼睛。

前些天，警方去他家里带走了儿子的部分用品，他没有去打捞现场看过，他说，“我还是想见见他。”

截止记者发稿时，警方还没有通知他去指认尸体。“这孩子以前骑车撞人欠了30万元，我要替他还债。”据记者了解，刘国军午休时间还要抽空回家照顾80多岁的老父亲。“到现在我父亲不知道他做了这件事儿，老人知道肯定接受不了。”

“其实他小时候挺乖，七八岁时天特别热还帮我种地，高中时他和同学打架被人砸到头住了院，后来行为开始怪异。”刘国军说，虽然刘某华精神有点不正常，但是万万没想到会做出杀人这样的事情，“太对不起了，我想替儿子给人家磕头。”

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