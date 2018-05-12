挺管派赢了 台大校务会议要求当局尽速聘任管中闵

台湾大学今日召开临时校务会议讨论是否重启校长遴选，结果“挺管”派大胜，决议台教育部门应依“大学法”等规定，处理台大校长遴选结果，尽速发聘，必要时学校应依法寻求救济。

“挺管派”的提案今天以76票赞成，43票反对，3票空白，2票废票获得通过，决议要求台教育部门尽速发聘管中闵，决议同时声明，在新校长就职前，全校应由代理校长郭大维依法正常行使完整的校长职权。

至于“反管”派的提案，要求解散遴委会，立即进行重启遴选，则以46票赞成，74票反对，4票空白被否决。

台大校长遴选委员会1月5日选出台大教授管中闵为新校长，原预订2月份上任，却遭质疑担任企业独立董事、论文案、赴中国大陆活动等争议，台教育部4月27日正式以有经济法律上重大利益未回避的适法疑虑为由，驳回遴选结果，要求重新回到校长候选人推荐资格初审阶段。

台大校务会议代表官俊荣及徐永丰提案表示，为维护学校之正常运作，台教育部应依“大学法”等规定，处理台大校长遴选结果，尽速发聘，必要时校校应依法寻求救济。

徐永丰批评，教育部的说法于法无据，不然早就“一枪毙命”。假如台大重启遴选，等于是替教育部门“解套”，我们没有退路，这是原则问题。5个月前，他是“没有立场”的，但这段时间，教育部政治霸凌校长当选人，这件事未来也可能发生在你我身上。“这样的政治介入，情何以堪，不该不战先败。”

官俊荣则质疑，如果大学校长可以被教育部左右，还有什么事是不能左右？教育部彻底违反“大学自主”，台大如果退了、重启遴选，“其他大学顶得住吗？”

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