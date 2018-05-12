与高中生对谈 蔡英文：10年后总统更难做

台湾总统蔡英文今天参加今周刊举办的与高中生面对面论坛。她致词时表示，今年主题是“遇见10年后的台湾”，这是很严肃的议题，10年后，台湾的总统会更难做。

据自由时报报道，蔡英文致词时表示，这是她第三次参加这个活动，很高兴看到大家一起来讨论关心的议题，总统处理国家事务，每个面向、不同族群和部门的人对未来的想法、看法和期待，总统都要加以思考，去年主题是“假如我是总统”，今年主题是“遇见10年后的台湾”，10年后，台湾的总统会更难做。

蔡英文指出，这个题目对政府来说是严肃议题和挑战，现在的政府要为未来10年打下基础，每任总统都要为未来做准备，很多时候为未来做准备时，还看不出短期的效果，人民感受不到立即性效果的时候，就会担心政治能量会不会被耗损。

蔡英文分享自己1980年代写博士论文时，就已经感受到世界变化快速。她学的是国际贸易法，博士论文题目则是一个剧烈变动环境中，各国如何保护自己的市场，当时就已经感受到世界变化越来越快，而到了现在2018年，变化速度更快的同时，怎么来面对？

蔡英文表示，10年内确实将是变动最多的年代，今天跟各位学生来讨论“遇见10年后的台湾”这个题目很具挑战，她很愿意跟各位来面临这个挑战。

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