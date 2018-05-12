台媒社论感叹：十年前，汶川地震时两岸还有同胞之爱

10年前的今天，汶川发生大地震。台湾《中时电子报》今早发表社论，感叹这十年，两岸的变化。

报道称，十年前，台湾同胞曾踊跃捐款，帮助灾民度过难关。10年后的今天，甚至人气最高的柯文哲都难抵压力，不得不为曾说“两岸一家亲”而道歉。“两岸一家亲”有什么不对，当下台湾连这句话都说不得？说了还得道歉？不禁让人忧心。

10年前 “两岸一家亲”全在实践中

社论中写道，10年前的今天，台湾民间发动、政府响应，共同向大陆援助了70.5亿元（新台币，下同，3.16亿新元），其中官方20亿元，民间50.5亿元。

当时马英九为了帮助四川大地震灾民募款，偕同夫人周美青参加演艺圈举办的“把爱传出去”四川赈灾晚会，亲自充当接线生，足足接了一小时电话才离开。那时连“两岸一家亲”都不用说，官民具体实践的就是“两岸一家亲”！

接下来的几年，是两岸互动的黄金年代。不仅启动两岸直航，接下来频繁的观光、商贸、投资、文化、学术的互动交流，增进了两岸民间的理解与情感，更缓解了长期的紧张与对立，尤其是两岸默契下的“外交休兵”，台湾也有机会参与包括WHO在内的国际组识活动，在经贸上让两岸皆蒙其利的ECFA也顺利完成签署，还有两岸领导人会面对话。试问这种友善的氛围，岂是一句“两岸一家亲”所能道尽的！

如今蔡当局不认“九二共识” 两岸空前紧绷

令人遗憾的是，曾经的友善氛围，执政的国民党既没有能力善用，也没有能力巩固，竟然在八年后失去政权。政党再次轮替后，ECFA等同搁置，“九二共识”被推翻，两岸两会互动停摆、“外交休兵”结束，加上执政民进党强推“去中国化”，行政院长赖清德更公开自称是“台独工作者”，抵消了两岸所有的良善氛围。在蔡英文就职即将届满两周年之际，两岸关系甚至陷入空前紧绷状态。蔡英文一面想不涉政治前提坐下来谈，另一面则拿着“台湾价值”逼柯文哲表态，试问这是真的想坐下来谈吗？

台媒感慨，谁也没想到，经过多少人、多少年所努力累积的两岸成果，竟然就在民进党上台两年的消耗中全数摧毁殆尽。文章最后说道，一切其实全都系之于“事在人为”，这其中的关键还是在于领导人愿不愿意发挥“政治智慧”。

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