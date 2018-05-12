20余国外交官点赞汶川地震灾区建设新貌

“今天是汶川特大地震十周年纪念日，我非常同情地震灾区人民经受的灾难，同时也很欣慰能看到汶川地震灾后重建工作取得的巨大成绩。”加拿大驻华大使麦家廉今天在成都参观“5·12”汶川大地震灾区发展振兴成就展时如是说。

据了解，汶川大地震发生后，共有七支国际救援队和医疗队奔赴四川支援救灾工作。各国政府和国际社会也及时伸出援手，积极支持四川抗震救灾和灾后恢复重建。

据中新社报道，汶川大地震十周年之际，俄罗斯、加拿大、新西兰等20余国外交官、国际组织代表受邀走进汶川地震灾区，感受灾区新貌。

“三天前我在报纸上看到了汶川地震灾区十年来的经济发展数据，这些数据给我留下了非常深刻的印象。”俄罗斯驻华大使杰尼索夫说，虽然从历史上看十年时间非常短暂，但对一个人的人生而言却十分漫长，他想借此机会向汶川大地震中失去亲人的家庭表示慰问。

“5·12”汶川大地震灾区发展振兴成就展用300余张照片、130余件套实物，展示了汶川地震灾区十年来发展振兴所取得的历史成就和城乡面貌变化。

“面对自然灾害，有一点我们是可以做的，那就是提前做好防灾减灾工作。”西班牙驻华大使卡内罗说，看完展览，他对中国抗震救灾以及灾后重建工作印象深刻，汶川地震灾区重建后的建筑都是按照防灾减灾的标准修建，这在很大程度上可以避免自然灾害的影响。

“汶川大地震发生后，以色列向灾区捐赠了150万美元的救援物资，当时我在上海工作，负责和以色列的企业沟通，帮助他们更好地为地震灾区提供援助。”以色列驻成都总领事馆总领事蓝天铭说，“5·12”汶川大地震灾区发展振兴成就展的“美好新家园”部分让他印象深刻，他看到了十年来四川在防灾减灾等各个民生领域取得的成就。

新西兰驻成都总领事馆总领事孔思达曾多次到四川汶川、北川考察灾区重建成果。“如果你不知道那段历史，可能你去汶川、北川都不会觉得十年前这里曾经发生过地震。”孔思达说，展览结束后，他还会再次前往汶川，进一步了解十年来汶川地震灾区重建成果和重建经验。

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