中国电影佳作将亮相第八届法国中国电影节

法国中国电影节组委会昨天（11日）在戛纳召开新闻发布会宣布，第八届法国中国电影节将于5月28日在巴黎高蒙玛里扬影院开幕，九部中国电影代表作品参加展映。

据新华社报道，除巴黎外，电影节还将在里昂、马赛、戛纳、布雷斯特、斯特拉斯堡和留尼汪这六个法国城市举行。开幕式展映影片为《无问西东》。随之上映的影片有《战狼2》《妖猫传》《闪光少女》《明月几时有》《追龙》《七十七天》和《记忆大师》等。

电影节中方主席、巴黎中国文化中心主任严振全在发布会上介绍说，这次展映的影片题材多样、类型各异，充分体现了当今中国电影水准。近年来中国电影市场发展迅速，中法合作拍摄的《夜莺》《狼图腾》《山河故人》等影片均取得不错票房和口碑。如今，法国业内人士越来越关注中国电影。

电影节法方主席、法国百代集团主席热罗姆·塞杜认为，即将展映的中国影片充分体现当代中国电影创作的多样性；法国国家电影中心首席运营官克里斯托夫·塔迪厄表示，中国电影是世界电影界一支重要力量，希望法中电影人继续深化合作，制作出更多为两国民众所喜爱的作品。

戛纳电影节主竞赛单元入围影片《江湖儿女》导演贾樟柯、戛纳电影节“一种关注”单元评委维尔日妮·勒杜瓦扬、法国电影联盟主席塞尔日·图比亚纳等众多中法影人出席了当天的发布会活动。

据悉，中国演员刘烨和和法国演员维尔日妮·勒杜瓦扬将作为第八届法中电影节双方特邀嘉宾出席开幕式。法国电影资料馆馆长科斯塔·加夫拉将出任该电影节大使。本届电影节将持续至7月10日。

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