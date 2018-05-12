“江南生活美学”遇见“台东生态美境”

依山伴海的台东，是大多数大陆同胞宝岛旅行的必访之地。第12届“台湾·浙江文化节”的一项活动今天在台东开幕，让清雅的“江南生活美学”遇见了清新的“台东生态美境”，显得别有一番味道。

据新华社报道，“江南生活美学展”由浙江省文化艺术交流促进会、台湾沈春池文教基金会主办，浙江省博物馆承办，这是“台湾·浙江文化节”系列活动首次踏上台东，让当地民众在“家门口”就能亲近感受浙江丰富的文化底蕴。

据了解，本次展览以“琴棋书画、诗酒花茶”为主题，分成香、闻、味、意四个单元，不仅展示有多种香料、茶样、创意古琴、非遗丝织工艺作品、陶瓷工艺大师作品、书画名家作品等，还搭配了情境设置，结合了文学体验，使活动的文化体验更具深度。

开幕式设计也别具一格，借用了“封茶”的形式启动展览。与会嘉宾共同将代表浙江的龙井茶和代表台东的红乌龙茶倒进茶瓮，再把“茶香两岸，文化同馨”的祝福语置入，加上茶盖封存，寓意美好的回忆与祝福将随时间“发酵”。

浙江省委宣传部常务副部长来颖杰在致辞时表示，浙江历史文化底蕴丰厚，历史名人众多，很荣幸能将浙江文化带到台东。“台湾·浙江文化节”已举办12届，在系列活动中感受到台湾民众对浙江文化的热情，希望继续密切交流，以文化搭建两岸同胞心灵沟通的桥梁。

台东县县长黄健庭表示，很高兴“台湾·浙江文化节”来到台东举办活动，浙江的吴越文化历史悠久、丰富多彩，此次活动是送给台东人民的礼物。

沈春池文教基金会秘书长蔡玉美说，基金会长年致力于两岸文化交流，期望通过本次展览让台东民众能获得有别于过往的文化体验，擦出不一样的火花。

据悉，展览在台东的展期将持续至5月25日，全程免费参观，5月29日至6月12日将移师至台北的景文科技大学展出。

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