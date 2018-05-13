崔天凯警告：美国内有些人试图在中美间设置“玻璃幕墙”

中国驻美国大使崔天凯当地时间前天（11日）在华盛顿表示，中美双方应加强沟通对话，共同努力消除“理解赤字”。他同时警告，美国内有些人正试图在中美之间设置一道“玻璃幕墙”，希望这种危险倾向不要成为美国社会的主流。

据中新社昨天（12日）报道，崔天凯是在出席美国战略与国际问题研究中心“中美关系40年”研讨会上做出上述表示。在该场活动中，崔天凯与美前国防部长科恩就中美关系等话题进行了对谈。

在被主持人问及过去40年中美关系出现的困难与危机对今天的中美关系有何启示，以及当前中美战略互信存在哪些问题时，崔天凯指出，中美作为当今世界两个大国，存在差异和分歧是自然的。双方应坚持相互尊重，以务实和建设性的方式管控分歧。

他指出，值得注意的是，历史上曾经发生的台海、撞机、炸馆等危机都发生在中国领土或邻近中国的地方，而没有发生在美国。这些事件都是因美方损害中方利益而起，中方不得不坚决维护自身正当权益。

崔天凯称，中美双方应加强沟通对话，共同努力消除“理解赤字”。中国并不想同美国争夺世界霸权，而是主张共建人类命运共同体。当今世界各国利益紧密交融，没有谁能够一家独大。中方希望与美方共同构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的新型大国关系，成为合作伙伴，与世界各国一道共同构建人类命运共同体。

崔天凯强调，如果希望国与国关系以感情为基础，那未免太过天真。但如果一国的外交政策被敌意、恐惧和猜疑主导，那将非常危险。

他指出，值得警惕的是，美国内有些人正试图在中美之间设置一道“玻璃幕墙”，对中美之间正常的经济、科技、人文交流合作设置障碍，甚至对中国在美留学生和学者疑神疑鬼。希望这种危险倾向不要成为美国社会的主流。

在被问及中国纪念马克思诞辰200周年时，崔天凯表示，马克思主义是中共长期以来一以贯之的指导思想，对此中方从不隐瞒，从来是高度清晰透明的。

崔天凯说，中方没有把马克思主义当作纯理论，而是作为世界观和方法论，作为中共的思想和行动指南。马克思主义是产生于西方国家的“舶来品”，而中共并非教条地照抄照搬，而是不断把马克思主义基本原理与中国国情相结合，立足中国实际，走出了一条中国特色社会主义道路。

崔天凯表示是，正如中共总书记、国家主席习近平在十九大报告中指出的，实践没有止境，理论创新也没有止境。值得注意的是，2008年国际金融危机以来，美国等西方国家越来越多人也在认真重新研究马克思主义，反思马克思主义对当今西方社会的现实意义。

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