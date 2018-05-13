郑州警方披露空姐遇害案细节：乘车15公里遇害，嫌犯注销滴滴

中国舆论关注的空姐搭乘顺风车遇害案告破，郑州警方昨天（12日）披露该案相关情况。

据中新社报道，郑州公安局航空港区分局于上周一（7日）下午5时许，接到李先生有关女儿李某某失踪的报警。调查中，民警从李某某同事处得知其上周六（5日）晚11时50分许离开航空港区沃金大酒店，通过滴滴打车软件叫车前往郑州火车站。途中李某某曾发微信告诉同事“司机是个变态，说我长得漂亮想亲我”。

民警通过联系滴滴，获知李某某所乘滴滴网约车牌及车主信息。该车辆接单后并未行至李某某的目的地郑州火车站。

上周二（8日）早上7时许，警方在郑州市航空港区始祖路与梁州大道交叉口西南角的荒地上发现一具女尸，通过现场勘查以及对现场挎包内身份证、银行卡等物品进行比对，确定死者系失踪的李某某。

同时，警方结合网约车主刘某华于上个星期天（6日）零时2分许退出滴滴打车APP，并注销滴滴打车软件等行为，初步确定刘某华具有重大作案嫌疑。

经查，21岁的受害人李某某系山东祥鹏航空公司乘务员。27岁的嫌疑人刘某华，名下有一辆车牌号为豫A82RU5的江淮瑞风S2白色越野车，今年3月3日注册“滴滴顺风车”。

警方结合视频监控资料了解到，受害人李某某上周六晚11时53分许于所住酒店门口乘坐刘某华的滴滴网约车，该车行驶了15公里，上个星期天零时25分许开到前述荒地中（尸体现场）。

上个星期天零时51分许，该车又行驶10公里至航兴路庙后安村附近的大桥上不再移动。民警后在该大桥上发现此车。

通过调取监控发现，上个星期天1时6分许，疑似有人在嫌疑人停车处跳入河中。

与此同时，专案组通过尸体现场和遗弃车辆现场两地的物证及相关生物检材，比对出多处刘某华遗留的相关生物检材信息。技术人员在嫌疑车辆所停位置不远处，发现桥面玻璃围挡有破损，检出被害人李某某的DNA。

昨天4时30分许，在距嫌疑人跳河点下游约50公里处的郑州西三环附近河渠内打捞出一具尸体。经牙齿、纹身等外部特征辨认符合嫌疑人体貌特征。通过DNA鉴定，确认系犯罪嫌疑人刘某华。目前，案件正在进一步办理中。

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