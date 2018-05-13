日媒：日中关系导火线仍存在

中国国务院总理李克强上周二（8日）起进行就任总理后的首次访日，其间与日本首相安倍晋三举行会谈，就安倍年内访华达成了一致。李克强就两国关系肯定称，现在正是风浪退去，开始迎来晴天。日本共同社昨天（12日）指出，尽管朝着日中关系改善的动向或将进一步加快，但围绕钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）、历史认识问题的导火线可能仍存在。

据报道，李克强上周四（10日）出席东京都内的欢迎活动时，在干杯发言时注意到很多到场者用手机拍照，就表示大家贡献很大，请把中日友好的信息陆续传递出去，引来会场一片笑声。当天晚间，他抵达位于北海道札幌市的酒店时，向警戒线外远望的日本人微笑挥手。

报道引述北京外交消息人士指出，“二号人物李克强的访日会使中国的官员等访日变得容易。”环境、金融等诸多领域的磋商或将开始，安倍访华的协调工作也已经启动。中国政府或将关注今秋自民党总裁选举局势，决定接待安倍访华的时期。

不过，日中两国间课题堆积如山，安倍访华未必顺利实现。

首脑会谈上，虽就启用为避免在东海的偶发性冲突的“海空联络机制”达成了协议，但中国坚持主张对钓鱼岛拥有主权。中国公务船或将继续驶入日本领海。

此外，在中国，至少有八名日本人因涉嫌从事间谍行为等被有关部门拘留；日本政府则持上述人士未进行间谍活动的立场。若中方判决其有罪，两国关系很可能会降温。

对于安倍围绕靖国神社的历史认识，中方的反对也根深蒂固。关于日本允许行使集体自卫权的安全保障相关法的修改、修改《宪法》第九条的动向，中国的政治学者表示，只有右倾化的负面印象。

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