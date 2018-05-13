崔天凯：美国担忧“中国制造2025”毫无必要

中国驻美国大使崔天凯日前在华盛顿参加活动时表示，美国有些人对“中国制造2025”表示担忧，这是不必要的。

据新华社报道，崔天凯前天（11日）在参加美国智库战略与国际问题研究中心举办的“中美关系40年”研讨会时说，世界各国无论大小，都希望在高科技领域争取领先优势，中国也不例外，这是完全正常的。

他指出，“中国制造2025”是中国为自身产业发展设定的目标，但并不意味着中国实现这些目标是以排除其他国家为代价的。事实上，这一计划对中国企业、美国和世界各国企业都是开放的。

崔天凯说，当前中美经贸问题十分突出。对此，双方应平衡照顾彼此利益关切，妥善管控分歧。

他表示，中美也许无法一次性解决所有问题，但可以先找到解决短期问题的办法，同时寻找解决中长期结构性问题的出路。

崔天凯说，中美之间虽然存在贸易不平衡问题。当前双方经贸团队正在就此努力协商谈判。相信只要双方坚持照顾彼此关切，就能够找到妥善的解决办法。

对于有美国人担心中国改革开放进程放慢的问题，崔天凯表示，过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。

他说，中国目前很多高科技领域还处在追赶态势；中方深知只有坚持对外开放、和其他国家学习互鉴才能取得更大发展。

崔天凯同时指出，当今世界，一个国家可能在一段时间在某些领域处于领先地位，但不可能在所有领域长期保持领先优势。随着时间推移，只要有公平竞争，总会有别的国家追赶上来。

他指出，今天，美国仍然对中国实行高科技产品出口管制。如果美国既不卖给中国高技术产品，又不让中国自己研发制造，那么中国产业的出路何在。

崔天凯表示，过去40年来，互利共赢的经贸合作一直是中美关系的稳定器和推进器。中美两国经济紧密融合，两国宏观经济的好坏对彼此至关重要。中国衷心希望美国经济持续繁荣，美国同样从中国经济发展中获益。

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