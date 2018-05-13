打港记者男子被指是村官 林郑：须按四川法规处理

香港特首林郑月娥今天（13日）早上从四川返抵香港时表示，非常关注有香港传媒工作者在四川采访时受到暴力及殴打，特区政府已即时向国务院港澳办及四川省港澳办要求彻查。

据香港电台报道，有地震死难者家属认出殴打记者的两名男子是当地“村官”。被问到特区政府会否促请内地当局尽快将两人绳之于法，林郑说，一定要由当地省政府按法规及机制处理，她不可以透过特区政府身份要求有关方面如何跟进。

林郑形容，当地省政府相当开明，已即时跟进事件。她重申，虽然事件不在香港发生，但传媒在外地及内地合法采访，需要受到尊重。

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