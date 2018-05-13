航母工程总指挥：中国航母建造能力跻身世界前列

今天（13日）清晨，中国首艘国产航母驶离位于中船重工大船集团的码头，开展首次海上航行试验。中国首艘国产航母一直备受关注，央视今天引述中船重工董事长、航母工程总指挥胡问鸣表示，新建的首艘国产航母将在辽宁舰的研制和使用基础上更进一步，跻身世界先进航母行列。同时，更将进一步完善我国的航母研发能力。

据胡问鸣介绍，目前世界各国装备的航母，主要分为大型、中型和轻型三类。大型航母是以美国的尼米兹号，福特号为代表10万吨级的核动力航母。

而法国的戴高乐号，俄罗斯的库兹涅佐夫号，中国的辽宁号以及新建的国产航母，都属于4至6万吨级的中型航母。

胡问鸣指出，在中型航母里，戴高乐号是核动力航母，其他的都是常规动力，中国的航母在技术上处于前列。

他指出，这样的自主设计和制造的能力，也为中国未来建造性能更优，体量更大的航母打下了基础。同时，通过首艘国产航母的研发，中国也建立起了一支航母研发的人才队伍。

胡问鸣表示，现在已经有一只研发设计建造的队伍，已经历练成军，而且平均年龄在36岁。将来中国想发展任何一型航母，自身具备自主设计能力了。既然能发展任何航母，那当然任何水面舰艇，中国就会具备这样的能力。

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