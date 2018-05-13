重庆破获特大非法制售假发票案 涉31省市

重庆市公安局经侦总队昨天（12日）透露，重庆警方破获一起特大非法制售假发票案，该案涉及中国31个省市区。团伙制售假发票达400余万份，警方抓获犯罪嫌疑人68人。

中新社引述办案民警介绍，通过街面散发的一张“代开发票”名片为线索，警方顺藤摸瓜发现以尤某、周某为首的制售假发票犯罪团伙。

重庆市公安局经侦总队指导重庆云阳县公安局经侦大队立案调查，先后打掉三个制售假发票窝点，抓获尤某、周某等嫌疑人四名。

民警表示，经过调查发现，捣毁的三个窝点是一个涉及全中国的特大制售假发票犯罪网络的一部分。

民警通过各种信息顺藤摸瓜，发现位于广东省某工业园区内的一个印制假发票工厂。犯罪嫌疑人杨某、任某近年来合伙在工业园区租用厂房，开设印制假发票工厂，生产假发票后对外销售。

经调查发现，该团伙内部分工明确。相关嫌疑人分别负责印制假发票、销售假发票、管理假发票印刷厂、邮寄假发票等。

最早被警方抓获的犯罪嫌疑人尤某、周某负责在重庆各区县散发“代开发票”名片进行宣传，并按照购票人要求，对假发票进行二次加工后出售，按票面金额0.5%至2%不等的费率向购票人收取手续费。加工后的发票金额累计6亿余元（人民币，下同，1.27亿新元），非法获利400余万元。

摸清相关情况后，中国公安部指挥重庆、广东、江西、江苏、浙江五个省市开展统一收网，一举捣毁制售假发票窝点三个，查获假发票数十万份，存储窝点20个。

此外，抓获犯罪嫌疑人68名，查获涉及全中国31个省市区的假发票260余万份，查扣大批印刷机器设备、假发票胶片模板等。

据民警统计，该印刷假发票工厂共印刷了40余类空白假发票共计400余万份。民警在查获该工厂时，发现库存尚未销售的假发票117万余份。

目前，该案件已被警方移送检察机关起诉。

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