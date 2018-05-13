“张衡一号”让中国首次获取南北纬65°范围内电磁场信息

中国地震局和国家航天局昨天（12日）下午在成都举行的电磁卫星新闻发布会上透露，“张衡一号”卫星在轨测试期间，完成了全轨道观测周期的电磁场和电离层的数据采集，让中国首次获得地球南北纬65°范围内高精度的地球地磁场和电离层模型，填补了该领域的空白。

据中新社报道，据了解，“张衡一号”是中国首颗观测与地震活动相关电磁信息的卫星，于今年2月2日下午3时51分，在酒泉卫星发射中心发射入轨。该卫星计划在轨测试期为六个月，目前在轨测试工作过半。

截至昨天零时，“张衡一号”卫星安排了两个阶段的全载荷观测任务，配合在轨测试任务，累计取得零级、一级和二级数据文件38万个，数据量8.22TB。

经专家初步分析认为，“张衡一号”入轨以来已经完成的各项测试功能指标，总体满足工程设计要求。

国家航天局系统工程司副司长赵坚说：“在近地轨道地球磁场很强大的情况下，要精确探测地球磁场的细微变化，对‘张衡一号’的电磁洁净度提出了非常高的要求。”

赵坚指出，“张衡一号”首次实现了低地球轨道卫星高精度电磁洁净度控制，为中国研制类似有高精度、电磁洁净度控制要求的新型科学卫星奠定了坚实基础。

昨天新闻发布会上，中国地震局地壳应力研究所也与IUGG地震与火山电磁学跨协会工作组，签署了合作协议。

根据协议，双方将加强科研合作，以解决地震和火山爆发相关的基本问题，并为监测和减灾提供解决方案。

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