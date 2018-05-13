青海湖鸟岛及沙岛景区停止营业以推进生态保护

5月的青海气温回暖，青海湖迎来大量候鸟。为维护周边生态系统，今年旅游旺季，青海湖国家级自然保护区的鸟岛景区和沙岛景区继续停止对外营业。

据新华社今天（13日）报道，青海湖是中国最大的内陆咸水湖，也是国际重要湿地。作为水鸟的重要繁殖地，每年约有6万只水鸟在青海湖鸟岛繁殖，约有10万只水鸟迁徙停留。在青海湖繁殖的棕头鸥、斑头雁、鸬鹚占全球繁殖总量的60%。据了解，目前已有40种2万多只鸟来到青海湖。

过去，每年到青海湖鸟岛和沙岛景区游览的游客络绎不绝。近年来，随着中国环境执法监管力度不断增加，全社会环保意识逐渐提升，青海湖景区保护利用管理局为减少旅游活动对青海湖生态环境的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国自然保护区条例》等有关法律、法规，于去年8月29日起关停了位于青海湖国家级自然保护区的鸟岛景区和沙岛景区，并停止一切旅游经营活动。

停业后的鸟岛将更大程度地发挥科普教育作用。今年5月，鸟岛举办了一系列生态科普体验活动，如进行自然科普讲座，邀请中小学生体验基本观鸟技巧、辨识鸟类特征等。

此外，青海湖国家级自然保护区管理局、中国科学院青海湖联合科研基地以及当地媒体、网络平台持续开展了鸟岛视频直播活动，以满足人们对观鸟的“好奇心”。

青海湖国家级自然保护区管理局局长何玉邦说：“希望通过这些科普宣教活动让越来越多的人认识这些鸟儿，了解这些鸟儿，爱上这些灵动的生命，保护鸟类的观念也就能深入到他们心中”。

去年青海湖接待中国国内外游客约320万人次。目前，游客可继续前往青海湖二郎剑景区和仙女湾景区。

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