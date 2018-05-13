丁守中：柯文哲台北市施政评比考到“C”，很糟糕

台北市长柯文哲昨天（12日）发表“绑架说”引发台湾舆论热议，中国国民党台北市长参选人丁守中今天（13日）回应说，过去民进党被柯文哲绑架，现在换柯文哲说被深蓝、深绿绑架，“市民大众应该要认知了解，我们不应该被任何人绑架。”

据联合新闻网报道，民进党议员多数希望自提人选参选台北市长选举。柯文哲昨天则提出上述“绑架说”，表示整个台湾社会政治上被深蓝或深绿不到6%的绑架，绑架整个台湾的政治，他还在思考这个问题怎么解决。

丁守中今天也强调，应该让台北城市更繁荣、更移居、更现代化，让人们有更好的工作机会。他表示，这点大家来考量去选怎样的市长，给丁守中一个机会，台北市绝对不一样。

据报道，丁守中昨晚在信义区景联里母亲节庆祝活动上强碰柯文哲，当场和柯文哲宣战，并称要来PK一下。

对此，丁守中笑说，昨天民众都很热情，叫他上去唱歌，所以就唱了《爱拼才会赢》（闽南语歌曲）；自己也和柯文哲叫阵，看谁可以把台北市建设得更好，这有什么好害羞的呢？

对于北市府研考会民调，柯文哲的施政满意度仅65分左右，丁守中则说，这在大学评比就是C，很糟糕；没做A+的学生，也应该要做A的学生，太糟糕了。

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