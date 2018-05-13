柯文哲两岸一家亲态度装傻 孙大千：两面不是人

台北市长柯文哲因为“两岸一家亲”发言致歉惹议，他受访表示不解为何被炮轰。对此，中国国民党前立委孙大千表示，柯文哲此次为“两岸一家亲”道歉会惹出这么大的争议，关键就不在于道歉，而是柯文哲的“态度”。

据联合新闻网今天（13日），孙大千指出，首先，柯文哲过去之所以可以让民众耳目一新，赋予厚望，是因为他不会像传统的政治人物，说场面话，说客套话，“见人说人话，见鬼说鬼话。”但是这一次，他因为对那少数的极端势力有所求，所以功亏一篑。

其次，许多新兴中间选民因为厌倦蓝绿阵营长久以来的“统独”主张，他们原本寄望于柯文哲的“两岸一家亲：的诉求，能够成为台湾社会的最大公约数，走出“第三条路”，甚至进一步可以成为化解两岸僵局的方案。

可是，在上周三（9日）播出的电台专访中，柯文哲却用轻蔑随便的态度告诉大家，这只不过是他顺手用来应付过关的策略，进而亲手粉碎掉，台湾人民终结恶斗、停止对抗的梦想。

第三，对于让深绿不舒服而道歉其实并不是问题。如果在道歉后，柯文哲能够进一步和深绿选民对话，告诉他们自己为什么要提出“两岸一家亲”的论述，让他们了解自己希望借此解决台湾内部和两岸之间的种种矛盾，所以柯文哲会继续坚持下去。

如此一来，即便上述深绿选民没有办法立即接受，但柯文哲至少已经表达出善意和诚意，也做出“情感的抚慰”。

孙大千认为，如果这些柯文哲都作得到，他将有机会站在一个超越蓝绿的高度，成为台湾政坛中不可取代的政治领袖。

他表示，“可惜，你（柯文哲）试图用装傻的态度混水摸鱼，最终两面都不是人。”

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