蔡英文劝高中生别上大学先去军队 网民嘘声一片

台湾总统蔡英文昨天（12日）与台湾高中生对谈时，劝他们不要着急上大学，先进军队干几年，这样以后再去读大学会更成熟。上述言论引发台湾网民嘘声一片，有人直指此言论是诓骗，“募兵推不动，开始讲干话了！台湾高中生这么好骗吗？”有人则讽刺蔡英文，“不急着当领导，先进入军队几年也不错”。

海外网今天（13日）引述台媒报道，指蔡英文昨天下午与300名学生面对面对谈。蔡英文劝学生，不用急着上大学，要想办法尽快跟社会接轨，也可以尝试先当兵再念大学。

蔡英文劝说学生，身为台军统帅，建议学生进入军队做几年也是不错的。

她也例举以色列提问说，他们很强是因为不论男女生，高中毕业后都会先当兵，培养团体感、以及责任感。锻炼身体的健壮，然后再回到学校念大学，人生更成熟。

蔡英文继称，不要急着上大学，现在的人可能65岁就会退休，到学生们当家做主的时候，退休年龄可能是70岁或75岁，所以要尽早跟社会连结。

对此，台湾网民唏嘘一片。大部分人认为，蔡英文又在讲“干话”，为了募兵开始骗高中生。有人说，“缺人缺到骗高中生”“每日干话”；有人更是模仿蔡英文的语气讽刺，“不急着当领导，先进入军队几年也不错”“募兵推不动开始讲干话了”。

有人认为，蔡英文此言论对台湾高中生不负责任，称“以后大学考试要看高中成绩，要社团纪录什么的，先工作很难回去”“当几年兵，高中所学的课程都忘了差不多，怎么去考大学呢？”

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