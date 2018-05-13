特朗普：正与习近平合作救中兴

（早报讯）美国总统特朗普13日晚发推文称，他正在和中国国家主席习近平合作，为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。

特朗普说，中国有太多的工作岗位流失，“我已告知（美）商务部要尽快完成这项工作”。

之后，特朗普在同日发布的第二篇推文中表示，“中美两国在贸易方面共事良好，但过去的谈判多年来一直对中国太有利了，以至于他们现在很难达成一个对两国都有好处的协议。但是，要冷静，这一切都将会奏效！”

美国之音中文网报道解读称，特朗普帮助中国技术公司的举动，可能意味着解冻世界上最大的两大经济体之间的贸易关系。

由于中兴通讯违反美国针对朝鲜和伊朗的制裁规定，美国商务部4月16日宣布对其实施为期七年、直至2025年的技术禁售令，禁止美国公司向中兴通讯出售零部件、商品、软件和技术。中兴通讯在深圳的工厂因而停止生产。

中兴通讯本月9日则宣布，受美国制裁影响，已停止“主要经营活动”。这是由于中兴通讯建造无线基站、光纤网络和智能手机所需的零部件，有四分之一或者更多来自美国。

美国去年对中兴通讯罚款12亿美元（15.99亿新元）。上个月美商务部认定，中兴通讯2016年在结案谈判期间，以及2017年公司承诺对一些高级雇员采取纪律处分方面，向商务部的工业与安全局提供了虚假陈述。

美商务部长罗斯（Wilbur Ross）4月16日表示，“中兴通讯误导了（美）商务部。 之后公司不但没有惩戒其员工和高管，反而奖励他们。这种恶劣行为不容忽视。”

据报道，中兴通讯拥有7万5000名员工，业务遍及160多个国家，是美国排名第四的智能手机供应商。中兴通讯表示，它已努力加强遵守美国贸易禁令，并对美国政府提供信息，请求美国结束对其的出口禁令。

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