中国首艘国产航母首任舰长获官媒披露：曾任连云港舰舰长

备受瞩目的中国首艘国产航母，昨天（13日）早晨驶离位于中船重工大船集团的码头，进行首次海试。

据北京日报社旗下微信公号“长安街知事”报道，央视发布的视频报道显示，航母舰长为海军大校来奕军。这也是官方第一次披露中国首艘国产航母舰长人选。

视频显示，航母离港前，舰长来奕军在驾驶舱向指挥员报告：备航完毕，请示离码头。

得到批准后，来奕军转身下达离码头部署的命令。随后航母起锚，在拖船帮助下缓缓驶离泊位。

公开报道显示，来奕军曾任海军“连云港”号护卫舰舰长，东海舰队护卫舰第8大队大队长等职务，并曾荣获2010年度全军优秀指挥军官。

“连云港”号是中国研制建造的053H3型护卫舰，1997年10月下水，服役于东海舰队。

2007年，“连云港”号护卫舰和“三明”号护卫舰组成的舰艇编队，参加了在巴基斯坦卡拉奇举行的“和平-07”多国海上联合军演。这是中国首次派舰艇参加多边海上联合军演。

当时，来奕军为“连云港”号舰长，在演习中亲自指挥，对各个分项目演习动作下达命令。据报道，该次演习，中国海军舰艇编队表现出来的实战能力，获得了外界的高度认可。

2010年时，来奕军荣获年度全军优秀指挥军官称号，他是当时海军43名获此殊荣的指挥官之一。

《解放军报》当时评价称，这些指挥军官出色地完成了部队战备、训练、执勤等各项任务，特别是在亚丁湾、索马里海域护航等急难险重任务，以及一系列重大战备演训活动中，表现出能力素质强、工作实绩突出的作风，有力促进了部队全面建设。

长安街知事此前曾介绍说，中国第一艘航母“辽宁舰”的舰长为刘喆大校。他曾先后在护卫舰、驱逐舰上服役，2005年任“马鞍山”号舰长。

辽宁舰服役之初，刘喆为副舰长，2016年5月接任辽宁舰舰长之职。由于曾在军事科学院完成战略学博士学位，刘喆被称为“博士舰长”。

据报道，近年来，航母平台已成为中国海军培养优秀指战员的高地。航母与航母人相互成就、互助成长。

2015年海军成立纪念日，时任辽宁舰舰长张峥在清华作公开演讲。他说，为了共同的梦想，第一代航母人会聚到一起，在他们当中，有博士硕士舰长、飞行员舰长，有留学归来的各领域各专业的人才，还有“五四奖章”获得者、全军优秀指挥军官等。

央视报道则称， 国产航母离港后，其自主研制的动力系统和推进系统，将首次接受海洋环境的真正考验。此外，此次海试还将对航母的电子武备系统、航空系统进行检测。完成这些测试，该艘航母就基本上已经可以完备地交付海军使用了。

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